Співачка Таїсія Повалій отримала престижну нагороду в РФ



Як передає Politeka.net, про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Статуетка Шансон за 2019 рік у мене в руках! Ура! Дякуємо улюбленим авторам Михайлу Гуцерієву та Вікторії Коханій за прекрасну пісню «особливі слова»! Спасибі радіо Шансон за важливу нагороду", - емоційно написала співачка в пості.

Шанувальники Повалій були захоплені не тільки досягненням своєї улюблениці, але і її зовнішністю.



"Краща", "Королева", " Вітаю! Цілком заслужено", "Таєчка, і ми вітаємо!!! У Вас, що ні пісня-хіт! За кожну можна давати нагороду! Нехай і далі доля дарує вам прекрасні пісні, що відгукуються в серцях людей!", "Вітаю з нагородою! Супер красива, розкішна", - писали в коментарях під постом співачки.

Раніше 56-річна артистка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона показала уривок зі свого недавнього концерту, знятий одним з шанувальників.

Для виступу Повалій вибрала елегантне чорне плаття з круглим декольте, розкльошені донизу рукавами і візерунковою блискучою вишивкою. Наряд виглядає дуже урочисто.

Співачка емоційно виконує пісню, явно приділяючи увагу не тільки співу, а й своїм рухам.

Нагадаємо, Повалій рознесли в мережі, побачивши її обличчя крупним планом після пластики і порівняли з Пугачовою: "Мама мія...".

Як повідомляла Politeka, Повалій з "новим" обличчям і яскравим макіяжем спантеличила шанувальників: "Що хорошого? Вся в ботоксі!".

Також Politeka писала, що 56-річна Повалій вся в червоному довела, що ще дасть фору молодим: "заради таких жінок як ви...".