Співачка Тетяна Решетняк, відома як TAYANNA, розговорилася про свої нові стосунки
Як відомо, 36-річна зірка була одружена з саунд-продюсером Єгором Глібом, якому, після розлучення, приписували роман зі співачкою Ані Лорак.
Довгий час Тетяна приховувала особисте життя, але днями зізналася в програмі "Світське життя", що більше не самотня. Дівчина назвала ім'я нового коханого, а також розповіла історію їх незвичайного знайомства, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, бойфренда TAYANNA звуть Олександр, і пара вже встигла разом відпочити на Балі.
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"Так вийшло, що ми просто з ним познайомилися через Instagram, а потім побачилися, і це така дуже доленосна зустріч, після якої ми зрозуміли, що ми напевно чекали один одного багато років", — зізналася Тетяна.
Хоч мови про весілля поки немає, але, судячи з усього, в парочки серйозні плани на майбутнє. Співачка вже познайомила коханого з 7-річним сином Даніелем.
"Олександр дуже мудрий чоловік і він не поспішає входити в сім'ю з головою, налягати на сина якоюсь там своєю увагою. Він каже, що всьому свій час, вони знайомі. Даніель знає все, він його дуже поважає, любить, і, в принципі, у них дуже класні і дружні стосунки", - поділилася артистка.
Раніше Решетняк розповідала пікантні подробиці невдалого шлюбу з Єгором Глібом. За її словами, той постійно їй зраджував, а також приходив додому п'яним і забрудненим в жіночій помаді. Однак TAYANNA зізнавалася, що особиста драма її "загартувала" і допомогла поміняти ставлення до інших чоловіків.
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