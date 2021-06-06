Співачка Тетяна Решетняк, відома як TAYANNA, розговорилася про свої нові стосунки

Як відомо, 36-річна зірка була одружена з саунд-продюсером Єгором Глібом, якому, після розлучення, приписували роман зі співачкою Ані Лорак.

Довгий час Тетяна приховувала особисте життя, але днями зізналася в програмі "Світське життя", що більше не самотня. Дівчина назвала ім'я нового коханого, а також розповіла історію їх незвичайного знайомства, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, бойфренда TAYANNA звуть Олександр, і пара вже встигла разом відпочити на Балі.