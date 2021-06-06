Голлівудська актриса Анджеліна Джолі з'явилася на публіці під час святкування 46-річчя
У мережі з'явилися вперше за довгий час свіжі фото з Джолі на прогулянці. Цього разу артистка відступила від стриманого і досить «сухого» стилю, якого дотримувалася не один рік. Виявилося, що серед сотні чорних нарядів в гардеробі актриси є вельми елегантне жовте плаття.
З нагоди свого 46-річчя артистка причепурилася, причому провела своє свято вона традиційно в колі дітей: Меддокса, Пакса, Захари, Шайло, Вів'єн і Нокса.
На фото, представлених в мережі, актриса виходить з Каліфорнійського ресторану TAO. Позує зірка в дизайнерському вбранні без принтів і вирізів. При цьому для Джолі, зазвичай носить тільки чорне, це був сміливий вибір.
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"Анджеліна і її діти пішли на вечерю, щоб відсвяткувати свій день народження, 4 червня 2021 року», - йдеться в описі під фото.
"Чудова Джолі помолодшала👏; всі її діти нарешті разом; років двадцять так скинула без чорного; тиждень моди в Парижі🤩 😅; з Днем Народження Тебе! Нехай Зірочка сяє яскраво!!; Як мило зібратися разом, щоб відсвяткувати день народження мами🌹", - пишуть фанати»
Ми також писали, нещодавно знаменита артистка відсвяткувала своє 46-річчя, тому в соціальній мережі Instagram шанувальники масово почали публікувати кращі кадри зірки. Захоплювати своєю красою і квітучим виглядом Джолі звикла з молодості, адже її зовнішність нікого не залишала байдужим.
На одному з фан-акаунтів також з'явилася серія різних архівних фото з Джолі, що позує на підлозі. Актриса впевнено посміхалася на камеру і повернулася до об'єктива боком. Грайливості її образу надала одна деталь-спущені з плечей бретельки світло-золотистого плаття, під яким не було ліфчика.
Нагадавши, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.
А ще Politeka повідомляла, що Анджеліна Джолі у відвертій блузці забула прикрити пишне декольте.
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