У яких регіонах буде найтепліше

Погода в Україні 7 червня засмутить українців грозовими дощами по всій країні

Як передає Politeka.net, понеділок розпочнеться в Україні з дощів. Опади очікуються по всій країні без винятків. При цьому температура повітря буде досить високою.

Так, у західних регіонах 7 червня очікується 22-25 градусів тепла. Незважаючи на дощі, температура на Заході різко підскочить, радуючи жителів регіону. Найтепліше буде в Луцькій та Рівненській областях.

У центрі очікується 21-23 градуси. У Києві температура вночі опуститься до 12-14 градусів.

У східних областях теж потеплішає. Після нетривалого похолодання температура там підніметься до 21-23 градусів.

У південних областях потеплішає до 22-25 градусів. Дощі не оминуть південні регіони. Найтепліше буде в Миколаївській області, а в Одеській області температура коливатиметься в районі 21-23 градусів.

Варто відзначити, що опади затримаються в Україні як мінімум на кілька днів. При цьому температура повітря буде по-літньому комфортною.

Зазначимо, що за прогнозами синоптиків, літо 2021 року буде дуже спекотним. При цьому, очікуються постійні дощі з грозами. У липні і серпні крім усього іншого Україну накриють бурі.

Нагадаємо, що грози і шквалистий вітер зіпсують українцям неділю: яким регіонам не пощастить з погодою.

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