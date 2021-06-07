Яскрава учасниця першого "Холостяка" з Максимом Чмерковським Надія Воронцова, нарешті, знайшла своє щастя

Багато хто пам'ятає красуню Воронцову, впевнену в собі, трохи нахабну і з аристократичними манерами, яка відразу дала зрозуміти, що без перемоги вона з шоу ні ногою. До всього іншого, дівчина стверджувала, що вона справжня графиня.

Під час участі в шоу Надія тоді дійсно закохалася в професійного танцюриста і хореографа Чмерковського і обговорювала з командою шоу їх весілля. Коли її не вибрали, за словами режисера "Холостяка" Ксенії Бугримової, дівчина проридала кілька годин.

Через 10 років після проєкту Воронцова таки зустріла свою любов і вийшла заміж, передає Телеграм-канал "Культурная прачечная" з посиланням на Instagram-блог екс-учасниці "Холостяка", де з'явилися її перші фото з нареченим.

"Весілля відбулося в Німеччині. Про обранця відомо тільки те, що він іноземець", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, перші роки після проєкту Воронцова намагалася втриматися в шоу-бізнесі, навіть вела рубрику в програмі "Все буде добре". Але незабаром покінчила з цими спробами і поїхала за кордон до обранця.

У цей час колишня любов Воронцової, Чмерковський, в липні відзначить вже четверту річницю зі своєю дружиною - колегою по американському телешоу Dancing with the Stars Петою Маргатройд.

Танцюристи одружилися 8 липня в 2017 році після чотирьох років стосунків і народження сина Шая. Церемонія відбулася в замку на Лонг-Айленді, Нью-Йорк. Шафером став брат Максима Валентин Чмерковський, а головною дружкою — дочка Брюса Вілліса і Демі Мур Румер Вілліс.

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