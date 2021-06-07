Голлівудська актриса Анджеліна Джолі з мінімумом косметики не посоромилася показати натуральну красу

Красою Анджеліни Джолі захоплюються багато жінок, адже зірка не тільки вміє правильно «подати» себе на публіці. Вона ще успішно показує себе в різних образах і при цьому зовсім не приховує обличчя під шаром косметики.

Одного разу артистка заявила, що не боїться старості, тому і не думає ховати зморшки або якусь неідеальність в собі під гримом, більше до душі їй прості образи. Фанати також люблять ділитися різними знімками з актрисою, в тому числі і максимально простими.

Навіть в чорній майці на тонких бретелях і фактично без косметики знаменитість виглядає дуже розкішно, що і видно на одне з таких знімків. Фанати помічають: Джолі сяє дуже яскраво, як і раніше.

"Дуже красива картинка; дуже красиво; яка приголомшливо красива жінка; красива мила і прекрасна жінка; чудово; з будь-якого ракурсу добре; що за жінка; так гаряче; Красиво; Моя улюблена королева; розкішна Джой" - пишуть в мережі.

Нагадаємо, з нагоди свого 46-річчя артистка причепурилася, причому провела своє свято вона традиційно в колі дітей: Меддокса, Пакса, Захари, Шайло, Вів'єн і Нокса.

На фото, представлених в мережі, актриса виходить з Каліфорнійського ресторану TAO. Позує зірка в дизайнерському вбранні без принтів і вирізів. При цьому для Джолі, зазвичай носить тільки чорне, це був сміливий вибір.

"Анджеліна і її діти пішли на вечерю, щоб відсвяткувати свій день народження, 4 червня 2021 року», - йдеться в описі під фото.

Нагадавши, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.

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