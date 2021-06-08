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Під впливом циклону негода з грозами і дощами у вівторок охопить всі області України

Про те, якою буде погода 8 червня, розповіли синоптики Укргідрометцентру.

Згідно з їхнім прогнозом, погоду в Україні в найближчий тиждень визначатиме циклон, що накрив східну частину країни. Через нього країну накриють суцільні дощі з грозами.

8 червня вони пройдуть буквально у всіх областях України. При цьому температури будуть досить високими. Найтепліше буде на заході і півдні, де повітря прогріється до +25 градусів.

Так, на сході країни вночі очікується від +12 до +14 градусів, а вдень – від +21 до + 24.

На заході вночі стовпчики термометрів покажуть від + 9 до +14 градусів, а вдень – від 22 до + 26.

У центральних областях вночі очікується від +12 до +14 градусів, а вдень повітря прогріється до+21... + 23 градусів.

На сході вночі очікується від +11 до +14 градусів, а вдень – від +21 до + 24.

На півдні вночі прогнозують від +12 до +16 градусів, а вдень – від +22 до + 25.

У Києві пройде помірний дощ з грозою. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +13 до +15 градусів, а вдень очікується від +21 до + 23.

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