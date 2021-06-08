Відома модель Емілі Ратаковски поділилася стильним луком на відпочинку без дитини

Не так давно Ратаковскі розкритикували за те, що вона неправильно тримає дитину і висміяли за нехтування правилами безпеки, про які модель нібито не знає, звертаючись з сином. Її малюкові всього два з половиною місяці, але зірка вже у відмінній формі, більш того, її кілька разів помічали з келихом алкоголю в руці.

І цей раз не став винятком. На вечірньому відпочинку зірка засвітилася з келихом напою і в трендовому образі.

Ратаковскі розслаблено позувала в ніжно-блакитній сукні з досить відкритим декольте. Причому волосся зірка залишила вспушенными, а фігуру приховувати не стала, як і свою пристрасть до смачних напоїв.

"Дуже щаслива дівчинка", - написала Ратаковскі під своїми кадрами і тут же викликала бурхливу реакцію в мережі, адже модель сьогодні святкує свій день народження на закритій вечірці.

"Ви просто захоплюєте дух !!!! ️ ️ люблю люблю тебе, Емілі😘; HBD !!! Сумую за вами, хлопці! ❤ ️ ; Сподіваюся, на Себастьяні шовкова сорочка такого ж кольору; Ти, це плаття, ця обстановка! Досконалість. З днем народження!; все така ж дівчинка; як і не народжувала; сьогодні так сумно😔; це плаття від Версаче? 🤍 ; Як круто живеться, коли ти багатенька)); дитина, ймовірно, плаває в басейні».

Не секрет, що дівчина одержима доглядом за обличчям і локонами, адже через роботу моделлю вона боїться зіпсувати зовнішність. Одного разу Емілі навіть заявила, що не хоче стати лисіючою, як Наомі Кемпбелл, яка свого часу переборщила з частими укладаннями.

Тепер Ратаковскі вдома проводить час виключно в природному вигляді і не завдає косметику. Її волосся завжди розпущене, а для прогулянок по пляжу зірка вибирає досить відкриті бікіні, щоб отримати вдалий золотистий загар. Як видно, ніжно-блакитний відтінок Емілі дуже йде. Простота пляжного лука тільки підкреслила її природну красу.

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