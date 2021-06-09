Українська співачка Настя Каменських розповіла про свою радість

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 34-річна зірка зізналася, що зараз у неї з'явився ще один привід для щастя.

Каменських зняла сторіс в домашньому вигляді, без макіяжу і зачіски.

"Я завжди дуже сильно чекаю літо. Не тільки тому, що це найкрутіша пора. Можна легко одягатися, теплі вечірні посиденьки, в літі дуже багато плюсів, не будемо зараз про це. Найголовніше, що до нас, нарешті, прийшла черешня. З'явилася, точніше, полуниця, голубичка, персики, абрикоси. Таке щастя. І звичайно ж каша, якій я не зраджую», - розповіла Настя.

Каменських відома своєю прихильністю здоровому способу життя. Співачка займається спортом і намагається правильно харчуватися.

Раніше Настя розповідала, що вранці завжди їсть щільно і збалансовано. Вона не пропускає сніданок.

Також співачка відзначала, що ніколи не їсть під час перегляду фільму, серіалу або під час читання. "І взагалі не беру телефон в руки, поки їм. Адже коли ми відволікаємося на щось в процесі прийому їжі, нам дуже легко не помітити, що ми переїдаємо», - говорила артистка.

А солодощам Каменських віддає перевагу фруктам, ягодам і горіхам.

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