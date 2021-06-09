Співачка Настя Каменських у вільній майці і шортихах влаштувала літню фотосесію

Популярна співачка активно веде свої сторінки в соціальній мережі, нещодавно в Instagram Настя поділилася новими кадрами. На знімках Каменських постала в кокетливому літньому цибулі. Світлі шорти і вільна майка підкреслили засмагу артистки, а аксесуари доповнили новий літній наряд.

Демонструючи фігуру, зірка прийняла зручні пози для вигідних ракурсів і не обійшлося при цьому без фірмового виразу – Настя любить жартівливо показувати мову на камеру. Проте, такий вчинок 34-річної виконавиці шанувальники Насті далеко не завжди оцінюють позитивно, критикуючи за надмірно дитячу поведінку.

"Еmotions 💚», - лаконічно написала під кадрами Каменських.

Фанати висловили свою думку, порівнявши образ Насті з нарядом старшокласниці, що позує під школою:

"Малятко; яка класна дівчисько; Класнючая обаяшка💚; неймовірна😍; ви прекрасна, але Настя, може вистачить показувати мову? ; Красотуличка, виглядаєш, як дівчисько😍; смішна-сором'язлива; Така худенька і миленька😍; знову така поза...; весь час з відкритим ротом і висунутим язиком; відійшла за ріг школи пофоткаться; точно, як школярка».

В цілому, популярна виконавиця звикла не тільки епатувати публіку своїми появами на сцені в непристойно-відкритих нарядах. Все частіше Каменських на відпочинку постає в досить маленьких бікіні, за що її критикують в мережі.

Раніше Каменських висміяли за її неоднозначний вигляд після того, як вона знову набрала зайві кілограми. І хоча сама Настя вже не раз зізнавалася, що вона дійсно швидко товстішає, приховувати це зірка не думає. Проте, вибір купальника не за розміром припав не до душі фанатам.

"Хочеться вже літа і фоткатися в купальниках 🤪 👙 Я обожнюю це, як ви могли помітити😅, » - пише Настя.

Нагадаємо, що Каменських в літньому сарафані елегантно задерла ніжку перед Потапом:"Боні і Клайд".

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