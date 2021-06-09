З життя пішов сценарист, редактор Сергій Ареф'єв, який в минулому працював над шоу "Comedy Баттл"

Про смерть товариша в Instagram повідомив сценарист і продюсер Аркадій Водахов, чоловік актриси Марини Кравець, що стала єдиною жінкою - постійною учасницею шоу "Comedy Club", передає Politeka.net.

Так, Водахов написав у своєму мікроблозі: "Спочивай з миром, друже мій... Містер, ви, геніальні!", поділившись серією фото з особистого архіву.

Кравець, пригнічена втратою друга, зазначила: "Спасибі тобі за все, Сергію. Немає слів. Обіймаю. Пам'ятаю».

Причиною раптової смерті Ареф'єва, за словами його близьких, став коронавірус.

"Співчуваю (((просто кошмар"; "слів немає і не знайдеться. Що це за кошмар.

Улюблений... Смішний... Геніальний... Найдобріший... Питань море, відповідей не буде. Буду пам'ятати тебе завжди, улюблений Ороффчик"; "яка була людина...", - користувачі висловлюють свої співчуття в коментарях.

Нагадаємо, в минулому Ареф'єв брав участь у написанні сценаріїв для різних гумористичних передач і близько спілкувався з багатьма відомими гумористами, серед яких Олександр Незлобін, Марина Кравець, Антон Іванов і багато інших.

"У кожного гумориста зазвичай є свій comedy buddy - це людина, на якій можна «випробувати» свої жарти, подивитися, яка буде реакція, порадитися. І придумати нові варіанти розвитку недопрацьованих ідей", - так у минулому Сергій розповідав про свою роботу.

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