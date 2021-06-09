З життя пішов сценарист, редактор Сергій Ареф'єв, який в минулому працював над шоу "Comedy Баттл"
Про смерть товариша в Instagram повідомив сценарист і продюсер Аркадій Водахов, чоловік актриси Марини Кравець, що стала єдиною жінкою - постійною учасницею шоу "Comedy Club", передає Politeka.net.
Так, Водахов написав у своєму мікроблозі: "Спочивай з миром, друже мій... Містер, ви, геніальні!", поділившись серією фото з особистого архіву.
Кравець, пригнічена втратою друга, зазначила: "Спасибі тобі за все, Сергію. Немає слів. Обіймаю. Пам'ятаю».
Дочка Лорак росте копією її колишнього чоловіка Мурата, як вона виглядає зараз: "Все таки швидко летить час"
Чарівна "дружина" Олега Винника, про яку він замовчує, завела публіку не гірше чоловіка: "Незрівнянна"
Кароль змусили червоніти, підловивши її за лаштунками з Даном Баланом: "Ви разом?"
19-річного переможця "Голосу країни" Сасанчина відмовляють від весілля: "Вона йому не пара, хижий погляд"
Трагічна ДТП на українській трасі, жертв довелося вирізати з понівечених авто: кадри з місця
Причиною раптової смерті Ареф'єва, за словами його близьких, став коронавірус.
"Співчуваю (((просто кошмар"; "слів немає і не знайдеться. Що це за кошмар.
Улюблений... Смішний... Геніальний... Найдобріший... Питань море, відповідей не буде. Буду пам'ятати тебе завжди, улюблений Ороффчик"; "яка була людина...", - користувачі висловлюють свої співчуття в коментарях.
"У кожного гумориста зазвичай є свій comedy buddy - це людина, на якій можна «випробувати» свої жарти, подивитися, яка буде реакція, порадитися. І придумати нові варіанти розвитку недопрацьованих ідей", - так у минулому Сергій розповідав про свою роботу.
Нагадаємо, що "Ніколи не доростеш до рівня Харламова": зірка Comedy Club розкрив, що діється за лаштунками шоу
Як повідомляла Politeka, що лікарі борються за життя зірки Comedy Club і "вечірнього Урганта", стан вкрай важкий: що сталося
Також Politeka писала, що дружина Павла Волі уколола Асмус, розкривши подробиці розлучення з Гаріком Харламовим: «завидний наречений»