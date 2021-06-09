Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка доводиться племінницею Софії Ротару, поділилася кадром свого райського відпочинку

Висхідна зірка разом з чоловіком, хокеїстом збірної України Олегом Петровим, відпочивала на Мальдівах, повідомляє Politeka.net. Подружжя повернулося додому, але Соня сумує за райським відпочинком, публікуючи відповідні кадри.

Цього разу красуня блиснула фігурою, лежачи на гамаку. Співачка позувала в сорочці і шортиках, демонструючи стрункі ніжки. Позаду неї відкривався чудовий вид, і Хлябич можна тільки позаздрити.

"Вже хочеться назад 😍", - написала племінниця Ротару.

Майже за годину публікація зібрала понад 200 лайків і трохи коментарів у вигляді смайликів.

Варто зазначити, що зараз на сторінку співачки підписані 48,8 тисяч користувачів мережі.

Нагадаємо, Соня Кей росла у творчій обстановці, адже її тітка легенда української естради Софія Ротару. Зараз Хлябич займається розвитком сольної кар'єри, і не любить порівнювати свою творчість із зірковими родичами.

До слова, мати співачки, Лідія, також займалася творчістю - жінка співала у відомому колективі"Черемош".

У 2015 році Соня Кей випускає хіти, зокрема, артистці належать композиції "Слухай моє серце", "Зоряний саундтрек", "Обійми мене", "паралельний світ".

Минулого року співачка вийшла заміж, це стало несподіванкою, адже інформацію про особисте життя Sonya Kay завжди приховувала.

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