Племінниця Софії Ротару, її тезка співачка Соня Кей, відсвяткувала першу річницю весілля зі своїм коханим

На 30-річну зірку нахлинули спогади, тому вона вирішила показати в соцмережі ще не опубліковані раніше кадри цієї важливої для неї події, передає Politeka.net.

Обранцем племінниці Ротару став хокеїст збірної України Олег Петров. Довгий час парочка приховувала свої стосунки. Але, коли коханий зробив їй пропозицію, Соня поспішила похвалитися каблучкою, показавши її в Instagram.

Петров раніше розповідав, що з першого погляду закохався в племінницю Ротару, як побачив її на одній з вечірок.

"Через 5 місяців наших відносин я зрозумів, що не можу жити без неї і прийняв рішення зробити їй пропозицію. Ми приїхали до батьків Соні в Чернівці і, стоячи на коліні, я попросив у них благословення та руки їх дочки", - ділився хлопець.

Весілля Соня з Олегом відсвяткували скромно в колі найближчих. Зокрема, в нових "сторіз" дівчина розкрила деякі деталі. Церемонія, виявляється, пройшла прямо в готелі по "відеозв'язку".

"А це ми в номері розписалися, слава богу, що в наш час можна дзвонити по відео і є інтернет!", - йдеться в підписі.

Також дівчина похвалилася ідеальним ранком після шлюбної ночі, показавши розкішний сніданок.

"Наш перший ранок, як чоловік і дружина! Вид був казковий😍", - повідомила вона.

Крім того, Соня не втрималася, щоб ще раз не захопитися своїм весільним вбранням, в який "закохалася з першого погляду".

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