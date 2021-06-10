Александ Усик вляпався в скандал з " Укрзалізницею"

Як передає Politeka.net, на вчинок спортсмена відреагували в прес-службі компанії в Faceboook.



Днями Олександр опублікував на своїй сторінці в Instagram фото, на якому примостився на залізничних рейках.

Українському супертяжу вирішили нагадати, що таким чином він порушив правила поведінки на об'єктах залізниці.



"Олександре, серед залізничників теж багато Ваших фанів, але правил важливо дотримуватися. Бережіть себе і нерви машиністів!",- йдеться повідомленні.

Також в "Укрзалізниці" побажали удачі в майбутньому бою з Ентоні Джошуа.



"Нехай кулаки будуть такими ж міцними, як рейки", - йдеться пості компанії.

Нагадавши, бій Джошуа-Усик на офіційному рівні буде підтверджений до кінця поточного тижня.

За інформацією британських ЗМІ, гучний поєдинок пройде на стадіоні лондонського футбольного клубу Тоттенхем.