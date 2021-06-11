Погода в Україні 11 червня продовжить атакувати українців грозовими дощами

Як передає Politeka.net, зливи з грозами вже стали звичними для українців, адже початок літа був по-особливому дощовим. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, дощі затримаються в Україні ще надовго. Лише в кількох областях буде нетривале просвітлення, після чого опади знову повернуться.

Як повідомляли синоптики, літо 2021 року буде дощовим і спекотним, тому українцям варто звикати до такої примхливої погоди.

У п'ятницю, 11 червня, в західних регіонах знову почне підвищуватися температура. Вдень там очікується приблизно 23-25 градусів. Вночі температура коливатиметься в районі 11-14 градусів.

У центрі очікується 22-25 градусів тепла. У Києві стовпчики термометра прогріються до 23-25 градусів. Така ж погода буде і в східних регіонах, які як і всі інші не зможуть врятуватися від дощів.

Найтепліше, традиційно, буде в південних регіонах. Там температура прогріється до 23-26 градусів. Вночі температура теж буде комфортною - в районі 14-16 градусів. Незважаючи на дощі, температура в морі буде поступово підвищуватися.

Додамо, що на літо 2021 року прогнозують багато злив і бур. Особливо сильно негода вируватиме в Україні в липні-серпні.

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