Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка доводиться племінницею Софії Ротару, похвалилася яскравою фотосесією

30-річна артистка вже близько 10 років займається розвитком сольної кар'єри, повідомляє Politeka.net. За цей час вона випустила кілька хітів, паралельно з цим вона також будує особисте життя і веде сторінку в Instagram.

Так, зараз на її аккаунт підписані 49,6 тисяч користувачів мережі. У новому пості артистка постала в красивій футболці з принтом в кольорах українського прапора.

Соня приспустила картату сорочку, яку розвіяв вітер.

У такому простому образі співачка позувала в полі серед маків.

"Красива Україна ❤️", - підписала знімками Кей.

За 45 хвилин публікація зібрала майже 600 лайків і багато коментарів.

"Красива дівчина Соня в Україні живе", "😍😍😍😍", "дуже чудово ❤️❤️❤️", " так мило😍 😍", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Соня Кей (Соня Хлябич) - дочка однієї з молодших сестер Софії Ротару - Лідії та Сергія Хлябича (керівника ансамблю "Черемош"). Дівчина була названа на честь своєї легендарної тітки.

У планах у племінниці Ротару підготувати повноцінну концертну програму і виступити з нею, а пізніше навіть підкорити європейську сцену.

Примітно, що Кей до співочої кар'єри протягом 10 років навчалася і проживала у Великобританії. За кордоном вона отримала ступінь магістра дизайнера інтер'єрів у Kingston University.

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