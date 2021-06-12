Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка доводиться племінницею Софії Ротару, похвалилася яскравою фотосесією
30-річна артистка вже близько 10 років займається розвитком сольної кар'єри, повідомляє Politeka.net. За цей час вона випустила кілька хітів, паралельно з цим вона також будує особисте життя і веде сторінку в Instagram.
Так, зараз на її аккаунт підписані 49,6 тисяч користувачів мережі. У новому пості артистка постала в красивій футболці з принтом в кольорах українського прапора.
Соня приспустила картату сорочку, яку розвіяв вітер.
У такому простому образі співачка позувала в полі серед маків.
Дочка Лорак росте копією її колишнього чоловіка Мурата, як вона виглядає зараз: "Все таки швидко летить час"
Анна Богдан в Туреччині здивувала відповіддю, чи живе вона з "Холостяком" після шоу: "Ми вже як три місяці..."
Настя Каменських в одязі не за розміром вразила видом на домашніх кадрах: "У Потапа забрала?"
Лесю Нікітюк зламали в Instagram, зливши пікантні фото на загальний огляд: "Все при ній"
Потужний вибух на газопроводі в Україні, перші кадри з місця
"Красива Україна ❤️", - підписала знімками Кей.
За 45 хвилин публікація зібрала майже 600 лайків і багато коментарів.
"Красива дівчина Соня в Україні живе", "😍😍😍😍", "дуже чудово ❤️❤️❤️", " так мило😍 😍", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Соня Кей (Соня Хлябич) - дочка однієї з молодших сестер Софії Ротару - Лідії та Сергія Хлябича (керівника ансамблю "Черемош"). Дівчина була названа на честь своєї легендарної тітки.
У планах у племінниці Ротару підготувати повноцінну концертну програму і виступити з нею, а пізніше навіть підкорити європейську сцену.
Примітно, що Кей до співочої кар'єри протягом 10 років навчалася і проживала у Великобританії. За кордоном вона отримала ступінь магістра дизайнера інтер'єрів у Kingston University.
Нагадаємо, племінниця Ротару позбулася білизни і показала, чим її нагородила природа
Також Politeka повідомляла, племінниця Софії Ротару в ефектній позі показала свої форми в бікіні: "Сильно"