Дружина телеведучого Володимира Остапчука Крістіна Горняк показала чарівне чорно-біле фото на яхті

Як повідомляє Politeka.net, дружина популярного українського телеведучого Володимира Остапчука Крістіна Горняк часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Дівчина досить швидко зв'язала себе узами шлюбу із зірковим телеведучим після того, як він пішов від дружини з двома дітьми під час своєї участі "Танцях з зірками". Тепер же, судячи з фото в соцмережах, Вова щасливий у шлюбі з новою коханою.

Нещодавно у своєму мікроблозі Крістіна показала миле чорно-біле фото з прогулянки на яхті по Дніпру в Києві. На новому знімку дівчина з'явилася в стильному образі - на ній короткі джинсові шорти, які оголили стрункі ніжки, і білосніжна футболка, а на голові Пляжний капелюшок і строкатий хустку, волосся ж розпущене і розпатлане вітром. Красуня повернулася спиною до камери, дивлячись на фантастичні пейзажі вдалині.

У підписі до фотографії Горняк написала: "Ніколи не перестану мріяти! Обіцяю! Саме це я сказала собі сьогодні, дивлячись вдалину на красиві береги Київського Дніпра!". Користувачі тут же почали обговорювати новий знімок Крістіни, засинаючи її компліментами в коментарях. "Захват", "Вогонь", "Красиво", "Чарівна", "Мрійте! Мріям судилося збуватися!", "Яка красива", "Так, що за човен ще?",- пишуть фанати.

Нагадаємо, Дружина Остапчука зізналася у своїй залежності, викликавши ажіотаж: "Привіт, я Христина, і я...."

Як повідомляла Politeka, Остапчуки віддалися утіхам біля басейну, кадри з жаркого курорту: "Багато поцілунків...".

Також Politeka писала, Дружина Остапчука, що рвонула до Єгипту без чоловіка, вразила новими кадрами: "Як вони роблять це на спеці?".