Голлівудська актриса Анджеліна Джолі вразила зовнішнім виглядом

Як повідомляє Politeka.net, Анджеліна Джолі любить приміряти масу стильних нарядів: від вузьких штанів і гольфу, до ділових луків і розкішних вечірніх нарядів.

Цього разу вона постала перед шанувальниками в ніжному, але в той же самий час елегантному образі. Крім того, вона захопила мережу своїм нестаріючим зовнішнім виглядом. Знімок актриси в новому образі з'явився в її блозі Instagram.

Анджеліна приміряла образ total black, який має властивість робити візуально стрункіше, і тут зіграв свою роль: він підкреслив, якою стрункою залишається фігура актриси, якій нещодавно виповнилося 46 років. У простій чорній сорочці оверсайз з глубоким декольте, Джолі виглядала по-справжньому елегантно і натурально завдяки розпущеному волоссю і легкому макіяжу.

Численні шанувальники, крім яскравого образу з портретом співачки, як завжди відзначили і її нестаріючий зовнішній вигляд. Вони відзначили молодість і красу актриси, яка вкотре довела, що виглядає розкішно не тільки на фото в глянцевих журналах, а й у реальному житті.

До слова, Анджеліна на фото дійсно виглядає неймовірно молодо, стильно і свіжо.

"Чудово ... найкрасивіша жінка, яку я коли-небудь зустрічала", "яка жінка", "прекрасна жінка красива", "я вважаю, що це дуже природна і доросла жінка", "Привіт найчарівнішому і милішому", "чудова прекрасна принцеса, моє серце", - пишуть шанувальники Джолі.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.

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