Співачка Настя Каменських у компанії кращої подруги поскаржилася на погоду, показуючи відпочинок вихідного дня

Як відомо, вже очннь давно Настя Каменських дружить з Анною Андрійчук, яка нещодавно розповіла про своє розлучення з солістом групи "Время и Стекло" Олексієм Завгороднім. Раніше Настя і Потап дружили сім'ями з Ганною і Олексієм.

Тепер зірки уникають зайвих слів про своє життя, щоб уникнути спелтен. Проте, Настя віддано підтримує подругу і багато часу проводить з нею у себе вдома. Цього разу незадоволена Каменських зізналася в Сторі, що дуже невдачливі видалися вихідні.

"Я сподіваюся, що не дарма напялила купальник. Тільки наділи їх, вийшли до басейну засмагати і сонце сховалося. А тепер взагалі дощ буде " - поскаржилася Настя, закочуючи очі на камеру.

Пізніше співачка опублікувала ще серію відео, на тлі яких можна почути і її подругу Анну.

"Пішов дощ, але я ще розраховую на пляжну вечірку» - написала Настя під фото, висловлюючи чергове невдоволення погодою, через яку їй так і не вдалося поплавати в басейні.

Раньше Каменських висміяли за її неоднозначний вигляд після того, як вона знову набрала зайві кілограми. І хоча сама Настя вже не раз зізнавалася, що вона дійсно швидко товстішає, приховувати це зірка не думає. Проте, вибір купальника не за розміром припав не до душі фанатам.

"Ще вище труси натягни😂; таке йде тільки для вузьких талій, а у неї вона широка; вище тільки на вуха; Булочка🔥; Агонь, Насть; результати праць потрібно ж показувати😀; дівчинка Спанч боба; соковита фігурка🔥 Солодка дівчинка; а че не народжуємо а красуємося тільки 😂; Настя ви в положенні?; Знову поправилася; живіт не втягуй; Ой все все, спалили)))"»

Нагадаємо, що Каменських в літньому сарафані елегантно задерла ніжку перед Потапом:"Боні і Клайд".

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