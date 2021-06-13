Переможниця "Холостяка-10" з Максом Михайлюком, гімнастка Даша Ульянова, дала інтерв'ю на світському вечорі

Даша відповіла на запитання, що цікавлять телеведучу, розкуто позуючи перед камерою. Відвідуючи черговий світський вечір, дівчина не тільки привернула увагу схудлою фігурою, але ще і здивувала образом в цілому.

Як можна помітити, на заході Даша з'явилася в модному костюмі і підкреслила ідеально-схудлу фігуру. Сукня-сорочка з чорними велосипедками в тон виглядали вельми незвично в пікантному поєднанні. Волосся Даша розпустила по плечах, злегка їх завив.

Позуючи поруч з ведучою і відповідаючи на питання, Ульянова також повернулася трохи боком до іншої камери і засвітила також і стильні босоніжки на шпильках і сумочку з ручками у вигляді ланцюжків.

"Вашу маму і там і тут показують) 🤫 😉" - підписала Ульянова ролик.

Шанувальники відреагували:

"Приємно було познайомитися😉 🙌 🏻; зірка; яка ви красива😍; дашка ти🔥; моделька❤️; Ну красуня; Даша, що Ви там такого розповідали?; дуже красива🙌 🔥; красуня🔥; який у вас зріст?); Я ж теж думаю. Не може бути такої великої ваги. Значить висока сильно".

Ми також писали раніше, що Ульянова довела: вона недарма пропадає в спортзалі: спеціальні вправи на всі групи м'язів, зробили її фігуру просто досконалою. Довгі стрункі ноги і пружні сідниці, прекрасно підкреслили велосипедки.

Фанати почали хвалити новий вихід Ульянової, а також її вміння вигідно підкреслити свою фігуру. Деякі Передплатники помітили, що Даша останнім часом сильно схудла. Правда знайшлися і ті, хто зазначив, що переможниця "Холостяка" виглядає на фото старше своїх років.

Нагадавши, Ульянова з "Холостяка" вразила появою на пост-шоу, надівши напівпрозорі шорти.

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