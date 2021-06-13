Відома українська співачка і актриса, зірка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія побувала в Грузії, згадавши своє коріння

Як пише Politeka.net, Віра прославилася завдяки своєму неймовірному голосу. Вона була учасницею вокального шоу, а пізніше стала зіркою «Жіночого кварталу». Сьогодні зірка пробує себе в ролі телеведучої, а також бере участь в різних проектах «1+1».

У себе в Instagram Віра опублікувала уривок зі "Світського життя", де вона спілкується з вагітною Катею Осадчою. Жінки перебували в Грузії, де знайомилися з культурою країни. Катя розпитала її про грузинське коріння, адже батько Віри грузин.

"Вищий сорт грузин" у Світському житті;) ще раз дякую @makatsariatourism і @svitsketv за неймовірне в Грузію, за повернення до моїх коренів;) з яким же задоволенням я переглянула це відео. Компанія була у нас просто нереально крута. А ще наші родичі дуже чекають нас з Ромою, щоб провести нам справжнє гучне грузинське весілля! А що @romandudaofficial може все ж зробимо це?",- підписала відео Кекелія, звернувшись до чоловіка після спілкування з Катею.

У коментарях зірці залишили масу компліментів.

"Вірочка, так органічно", «у вас так багато позитиву», "Супер", - пишуть користувачі Мережі.

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