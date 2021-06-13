Відома модель Емілі Ратаковски з'явилася на модному заході в напівпрозорому чорному вбранні

Емілі після оголошення вагітності часто показувала фігуру і насолоджувалася цим періодом. Після народження сина Ратаковскі два місяці не з'являлася на публіці і приховувала фігуру, одягала тільки вільні наряди і уникала уваги преси. А вже через 2,5 місяці Емілі вразила зовнішністю.

Справа в тому, що Емілі без сорому продемонструвала фігуру в найсміливіших і пікантних нарядах вже на своєму дні народження. При цьому навіть без фотошопу плоский живіт зірки викликав лише здивування фанатів. Вчора ввечері супермодель знову вразила.

Цього разу вона засвітилася в чорній сукні з сіточкою і блискучим макіяжем:

"Королева Емрата під час фестивалю Tribeca 2021 в Spring Studios 12 червня 2021 року в Нью-Йорку», - сказано в підписі до кадрів.

"Вітаємо дитину; вітаю, вона залишила репост; у цієї дівчини не так давно народилася дитина; добре, можна поговорити про її післяпологовому тілі ??? 🔥 ; Красива жінка🖤 😍; так жарко; її посмішка; можна мені її гени 🧬 будь ласка? 😍 Таке треба заборонити, вона як відьма; красиво, чудово і все"»

Ми також писали, Ратаковскі з гордістю хвалиться стрункою фігурою в дуже маленьких купальниках, ледь приховують найголовніше. За три місяці після пологів Ратаковскі вже повністю повернула фігуру. Більш того, тепер вона хвалиться собою на пляжі без якоїсь скромності.

На дні народження в дизайнерському одязі модель показала, як схудла і змінилася після народження сина. Плоский живіт без грама жиру дуже здивував шанувальників, які так і не змогли дізнатися відповіді у самої Емілі: як же вона скинула зайве.

Нагадавши, розкута Ратаковскі змусила зазирнути їй не тільки в очі

А ще Politeka писала, що Ратаковскі розпалила пристрасть в приспущеному халатику без білизни, розміри вражають

Також Politeka повідомляла, що Ратаковскі прикувала погляд до своїх значних розмірів у безсоромній маєчці