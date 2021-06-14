Погода в Україні 14 червня продовжить засмучувати українців температурними гойдалками

Як пише Politeka.net, у понеділок дощі продовжать атакувати Україну, пощадивши тільки Рівненську область, де опадів у цей день не передбачається. Температура різко опуститься в окремих регіонах, ставши не найкомфортнішою для літнього місяця.

Так, у західних областях 14 червня очікується різке падіння температури. Стовпчики термометра будуть показувати 16-19. Найхолодніше буде у Львівській та Івано-Франківській областях. Дощі в західних областях йтимуть як вдень, так і вночі.

У Центрі буде трохи тепліше - до 22-25 градусів. У Києві 14 червня очікується 23-25 градусів тепла, а в Черкаській області – 22-24 градуси.

На Півдні йтимуть дощі, які теж трохи зіб'ють жарку погоду. Вдень очікується 20-25 градусів тепла. Прохолодніше всього буде в Одеській області.

У східних областях у понеділок буде найтепліше. Там стовпчики термометра прогріються до 24-27 градусів. Чим східніше регіон, тим тепліше там буде. При цьому, у всіх областях очікуються дощі з грозами.

За прогнозами синоптиків, грозові дощі будуть переслідувати українців все літо. Також очікуються бурі. Негода прийде в Україну у липні-серпні.

Нагадаємо, що потужна злива обрушилася на Одесу, вулиці перетворилися на річки: відео стихії.

Також Politeka писала, що погода різко зміниться, синоптик попередив українців, до чого готуватися: «після 21 червня...».

А ще Politeka повідомляла, що град і шквали з новою силою атакують Україну, з'явився точний прогноз: які області під ударом.