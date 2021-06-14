Погода в Україні 14 червня продовжить засмучувати українців температурними гойдалками
Як пише Politeka.net, у понеділок дощі продовжать атакувати Україну, пощадивши тільки Рівненську область, де опадів у цей день не передбачається. Температура різко опуститься в окремих регіонах, ставши не найкомфортнішою для літнього місяця.
Так, у західних областях 14 червня очікується різке падіння температури. Стовпчики термометра будуть показувати 16-19. Найхолодніше буде у Львівській та Івано-Франківській областях. Дощі в західних областях йтимуть як вдень, так і вночі.
У Центрі буде трохи тепліше - до 22-25 градусів. У Києві 14 червня очікується 23-25 градусів тепла, а в Черкаській області – 22-24 градуси.
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На Півдні йтимуть дощі, які теж трохи зіб'ють жарку погоду. Вдень очікується 20-25 градусів тепла. Прохолодніше всього буде в Одеській області.
У східних областях у понеділок буде найтепліше. Там стовпчики термометра прогріються до 24-27 градусів. Чим східніше регіон, тим тепліше там буде. При цьому, у всіх областях очікуються дощі з грозами.
За прогнозами синоптиків, грозові дощі будуть переслідувати українців все літо. Також очікуються бурі. Негода прийде в Україну у липні-серпні.
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