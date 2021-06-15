Співачка Настя Каменських провела яскраві вихідні з подругою Ганною Завгородньою, залишившись без Потапа

Коли Потап зайнятий роботою, а у самої Насті видається вільний час, його вона проводить з кращою подругою – дизайнером Ганною Завгородньою, яка намагається якраз оговтатися після розлучення. Цього разу вдома вони влаштували невеликий дівич-вечір, проте через дощ їм не вдалося ні позасмагати біля басейну, ні насолодитися відпочинком.

Тому Анна і Настя вирішили «втекти» з дому і розбавили нудьгу поїздкою по смачну їжу. При цьому сама зірка жартівливо підмітила в сторі:» увага, дуже важливе повідомлення", насміхаючись над словами подруги.

"Насть, розкажи будь ласка теле-радіо-глядачам, куди ми їдемо" - сміючись, запитує в ролику Анна.

"Ми переодягли купальники і вирішили поїхати по їжу, так як дощ завадив. Зараз ось за обідом поїдемо і ось як тільки сіли в машину, сонце вийшло, дощ припинився " - поскаржилася Настя на погоду і на буденні вихідні, які видалися цього разу.

Ми також писали, що за пару годин до цього незадоволена Каменських зізналася в Сторі, що дуже невдачливі видалися вихідні.

"Я сподіваюся, що не дарма напялила купальник. Тільки наділи їх, вийшли до басейну засмагати і сонце сховалося. А тепер взагалі дощ буде " - поскаржилася Настя, закочуючи очі на камеру.

Пізніше співачка опублікувала ще серію відео, на тлі яких можна почути і її подругу Анну.

"Пішов дощ, але я ще розраховую на пляжну вечірку» - написала Настя під фото, висловлюючи чергове невдоволення погодою, через яку їй так і не вдалося поплавати в басейні.

Нагадаємо, що Каменських в літньому сарафані елегантно задерла ніжку перед Потапом:"Боні і Клайд".

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