Погода в Україні найближчої доби буде нестійкою, хоч і в цілому теплою

Синоптики обіцяють весь тиждень дощі з грозами, місцями град і шквали 15-20 м/с. При цьому температура повітря буде в середньому вище 20 градусів. У вівторок, 15 червня, опади пройдуть по всій країні, крім західних регіонів, згідно з даними Укргідрометцентру.

У частині областей 15 червня оголошено жовтий рівень небезпеки через несприятливі погодні умови. Так, на Півдні - зливи, грози та можливий град. У центральних і східних регіонах – теж грози, шквали та град.

На півночі країни вдень очікується + 24-26 градусів і до +17 градусів вночі.

Така ж картина буде в центральній частині і сході - до +27 градусів вдень і +14-17 вночі.

Найхолодніше буде на півдні - у світлий час доби до +23-24 градусів і вночі до +16 градусів.

У столиці у вівторок, 15 червня погода буде дощовою. Синоптики прогнозують опади з грозами і вдень, і вночі. Вітер північно-східний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вдень + 24-26 градусів і вночі близько 16 градусів.