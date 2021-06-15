Погода в Україні найближчої доби буде нестійкою, хоч і в цілому теплою
Синоптики обіцяють весь тиждень дощі з грозами, місцями град і шквали 15-20 м/с. При цьому температура повітря буде в середньому вище 20 градусів. У вівторок, 15 червня, опади пройдуть по всій країні, крім західних регіонів, згідно з даними Укргідрометцентру.
У частині областей 15 червня оголошено жовтий рівень небезпеки через несприятливі погодні умови. Так, на Півдні - зливи, грози та можливий град. У центральних і східних регіонах – теж грози, шквали та град.
Зокрема, сонячну погоду синоптики обіцяють жителям Закарпатської, Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Івано-Франківської областей. Температура повітря тут складе + 24-27 градусів вдень і +11-14 вночі.
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На півночі країни вдень очікується + 24-26 градусів і до +17 градусів вночі.
Така ж картина буде в центральній частині і сході - до +27 градусів вдень і +14-17 вночі.
Найхолодніше буде на півдні - у світлий час доби до +23-24 градусів і вночі до +16 градусів.
У столиці у вівторок, 15 червня погода буде дощовою. Синоптики прогнозують опади з грозами і вдень, і вночі. Вітер північно-східний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вдень + 24-26 градусів і вночі близько 16 градусів.
Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань розповів, якою буде погода нинішнього літа в Україні. За його словами, літо буде спекотним, але на зміну сонячним дням будуть приходити дощі та грози.
Кінець червня буде з опадами і помірно теплий. Початок другого літнього місяця теж буде дощовим, а ось з 4 до 8 липня очікується аномальна спека.
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