Зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна насолоджується своєю славою

25-річна актриса опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала, як сильно її люблять фанати Politeka.net.

Як відомо, до "Жіночого кварталу" красуня брала участь в "Лізі сміху". А в рідному Кременчуці її знають як викладача танців, фітнесу та гімнастики. Дівчина активно веде свій Інстаблог, радуючи шанувальників не тільки кадрами робочих буднів, а й з особистого життя.

У своєму новому пості Нікітіна похвалилася шикарними букетами, які їй подарували шанувальники. Днями відгриміло відразу два концерти "Жіночого кварталу". Мабуть, глядачам дуже сподобався виступ Каті.

Дівчина в милій футболці з мультяшним принтом присіла поруч з квітами, осяявши сліпучою посмішкою.

"Просто залишу це тут!🤍 INSTAGRAM мій особистий фотоальбом! Спасибі за все, мої хороші 💕👏🏻 # Нікітіна # женскийквартал # люблю", - повідомила вона в підписі.

Шанувальники продовжили захоплюватися її харизмою і талантом в коментарях:

"Вся в квітах😍 😍❤🌸"

"Катюшка, ти своєю посмішкою прикрашаєш ці квіти!💗"

"Катюша, ти моя улюблена актриса жіночого кварталу 😍 😍"

Раніше ми розповідали, Нікітіна показала, як провела вихідні на березі річки. Актриса з розпущеним волоссям і мінімум косметики розслабилася в променях ранкового сонця. Вона сиділа на стільці біля самої кромки води, будучи в одній білій сорочці. Дівчина опустила ноги в воду та відпила напій із чашки.

Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" в одному рушнику показала кращий вигляд з балкона.

Також Politeka повідомляла, що блондинка з "Жіночого кварталу" позбулася ліфа, підірвавши мережу.

Як Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" в купальнику показала свою розтяжку.