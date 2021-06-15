Зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна насолоджується своєю славою
25-річна актриса опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала, як сильно її люблять фанати Politeka.net.
Як відомо, до "Жіночого кварталу" красуня брала участь в "Лізі сміху". А в рідному Кременчуці її знають як викладача танців, фітнесу та гімнастики. Дівчина активно веде свій Інстаблог, радуючи шанувальників не тільки кадрами робочих буднів, а й з особистого життя.
У своєму новому пості Нікітіна похвалилася шикарними букетами, які їй подарували шанувальники. Днями відгриміло відразу два концерти "Жіночого кварталу". Мабуть, глядачам дуже сподобався виступ Каті.
Дівчина в милій футболці з мультяшним принтом присіла поруч з квітами, осяявши сліпучою посмішкою.
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"Просто залишу це тут!🤍 INSTAGRAM мій особистий фотоальбом! Спасибі за все, мої хороші 💕👏🏻 # Нікітіна # женскийквартал # люблю", - повідомила вона в підписі.
Шанувальники продовжили захоплюватися її харизмою і талантом в коментарях:
"Вся в квітах😍 😍❤🌸"
"Катюшка, ти своєю посмішкою прикрашаєш ці квіти!💗"
"Катюша, ти моя улюблена актриса жіночого кварталу 😍 😍"
Раніше ми розповідали, Нікітіна показала, як провела вихідні на березі річки. Актриса з розпущеним волоссям і мінімум косметики розслабилася в променях ранкового сонця. Вона сиділа на стільці біля самої кромки води, будучи в одній білій сорочці. Дівчина опустила ноги в воду та відпила напій із чашки.
Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" в одному рушнику показала кращий вигляд з балкона.
Також Politeka повідомляла, що блондинка з "Жіночого кварталу" позбулася ліфа, підірвавши мережу.
Як Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" в купальнику показала свою розтяжку.