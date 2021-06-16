Український хореограф Олена Шоптенко, зірка "Танців з зірками", показала себе і розповіла про комплекси

Як пише Politekka.net, Олена Шоптенко є успішною українською танцівницею і прославилася завдяки проекту "Танці з зірками", де танцювала з Олегом Винником. Дівчина активно веде соціальні мережі, де ділитися не тільки своєю творчістю, а й особистим.

Цього разу Олена опублікувала фото, на якому вона позувала в кросівках, штанях і піджаку, а образ доповнила стильною сумочкою. Все було б добре, якби кадр не був ще й перевернутий. Під фото Шоптенко розповіла про свою маленьку проблему.

"Зізнаюся, я взагалі не в курсі нових трендів, імен, альбомів і скандалів. Так склалося історично: через щільний розклад я просто не звикла стежити за новинними стрічками

Я навіть почала через це трохи комплексувати, мовляв, абсолютно не зможу підтримати розмову на гарячу тему, просто не зрозумію, що взагалі сталося



Але потім подумала: не знати, хто всі ці люди – це ж моя суперсила.

Зі мною завжди цікаво! На відміну від тих, хто в курсі, я не змушую себе слухати через пристойність, а правда з інтересом слухаю. І якщо є люди, яких можна назвати душею компанії, то я-вуха компанії! Розслабилася і не парюся



Так що, якщо ви, як і я, комплексуєте, що відстали від подій, то робіть своє незнання своєї суперсилою. Слухають набагато менше, ніж говорять ",- написала Шоптенко.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"О, це про мене", "згодна з вами на все", "О, клас! І я вуха компанії. Люблю слухати", " це дуже влучно, я завжди задаюся цим питанням відставання від гарячих тем, тепер маю. Спасиби".

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