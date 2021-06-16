Переможниця "Холостяка-10" з Максом Михайлюком, гімнастка Даша Ульянова показала схудлу фігуру

Даша Ульянова нещодавно відвідала світський захід, на якому показала себе у всій красі після схуднення. У чорній сукні-сорочці і велосипедках дівчині вдалося здивувати стрункими ногами.

При цьому Ульянова постаралася не акцентувати на цьому уваги, адже її оновлена після лікування посмішка була набагато важливіше. Про неї Даша мріяла не один рік, тому тепер всіляко підкреслює свій новий акцент спокушання. Кокетливо посміхаючись, дівчина підкорила своїм виходом у світ:

«1/2?😁 » ,- запропонувала Даша вгадати.

Ось що відповіли шанувальники:

"Так, посмішка обновленнная тебе дуже прикрашає! 😊 Сама тільки зробила красу.👌 ; Скрізь прекрасна👍; сонячна сяюча посмішка🔥; і та і та😍 😍 😍 Дашенька, ти неймовірна красуня; красуня; 2 фото взагалі клас, дуже красива Дашуля; друге фото; 1 Nice, 2 beautiful; блін 😮 а наряд Даша де брала?; Не можу вибрати 1 або 2😍 Дуже красива❤».

Як можна помітити, на заході Даша з'явилася в модному костюмі і підкреслила ідеально-схудлу фігуру. Сукня-сорочка з чорними велосипедками в тон виглядали вельми незвично в пікантному поєднанні. Волосся Даша розпустила по плечах, злегка їх завив.

Також Даша відповіла на запитання, що цікавлять телеведучу, розкуто позуючи перед камерою. Відвідуючи черговий світський вечір, дівчина не тільки привернула увагу схудлою фігурою, але ще і здивувала образом в цілому.

Позуючи поруч з ведучою і відповідаючи на питання, Ульянова також повернулася трохи боком до іншої камери і засвітила також і стильні босоніжки на шпильках і сумочку з ручками у вигляді ланцюжків.

Нагадавши, Ульянова з "Холостяка" вразила появою на пост-шоу, надівши напівпрозорі шорти.

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