Погода в Україні 17 червня дасть українцям перепочити від сезону дощів

Як передає Politeka.net, на сайті Укргідрометцентру оновили прогноз, порадувавши половину жителів країни. Згідно з прогнозом, в західних і частині центральних областей в четвер не буде дощу. Замість цього сильно підніметься температура і настане справжнє літо.

Так, у західних регіонах 17 червня очікується 24-28 градусів тепла. Найспекотніше буде в Закарпатській області, там стовпчики термометра прогріються до 28 градусів. Найхолодніша температура очікується в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Там буде близько 23-25 градусів. В інших регіонах температура коливатиметься в районі 24-26 градусів.

У центральних областях, крім Київської області очікуються дощі. У Києві в четвер буде сонячно, а температура підніметься до 26-28 градусів. В інших регіонах буде близько 22-24 градусів.

На півдні триматиметься дуже низька для літнього сезону температура-близько 21-24 градусів. Також у південних областях очікуються грозові дощі.

У східних регіонах хоч і будуть дощі, температура залишатиметься по-літньому спекотною. На Сході 17 червня стовпчики термометра прогріються до 24-27 градусів.

Нагадаємо, що спека до + 29 атакує Україну, грозові дощі не дадуть спокою: в яких регіонах буде найтепліше.

Як повідомляла Politeka, погода розійшлася в Україні, відео: посмивало асфальт і вулиці перетворилися на бурхливі потоки.

Також Politeka писала, що дощі та грози залишають Україну, синоптик втішила прогнозом: "буде справжнє літо".