Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка доводиться племінницею Софії Ротару, показала свої літні розваги

30-річна артистка вже близько 10 років займається розвитком сольної кар'єри. паралельно з цим вона активно веде свій блог в Instagram. Зараз за її сторінкою стежать 49,6 тисяч користувачів мережі.

У нових сторіс дівчина поділилася спогадом про свій відпочинок у Буковелі, повідомляє Politeka.net.

На кадрах Соня Кей в чорному купальнику осідлала надувний круг у формі фламінго і плавала на ньому в басейні. Дівчина витончено прогнулася, вип'ятавши п'яту точку. Так співачка проводила час рівно рік тому. Тоді красуня тільки зіграла весілля з Олегом Петровим і насолоджувалася своїм медовим місяцем.

"Солодкого вам медового місяця", "У медовий місяць молодим бажаю провести час з користю, задоволенням і веселим настроєм. Нехай ваш медовий місяць надихне і наповнить вас новими силами, бадьорістю, енергією, міцним здоров'ям, яскравими враженнями і хорошими емоціями", - бажали Соні шанувальники.

А ось у телеведучої Лесі Нікітюк з подібним надувним кругом трапилася зовсім інша історія. Під час відпочинку в Туреччині вона записала відео Відео, на якому спробувала застрибнути в басейн на надувного єдинорога. Але у Лесі нічого не виходило, після чого Нікітюк почала психувати і бити єдинорога об воду. Для зйомок красуня одягла чорне бікіні і стильні окуляри.

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