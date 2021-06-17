Героїня "Холостячки-2", українська співачка Злата Огневич вразила видом на зйомках прем'єрного випуску шоу

Як передає Politeka.net, на сторінці проекту в Instagram з'явилося відео, на якому Злата разом з Григорієм Решетником запускали шоу. Злата вибрала для прем'єри дуже коротке плаття, яке підкреслило не тільки стрункі ніжки зірки, але і її тонку талію і округлі стегна.

"Телеканал СТБ почав зйомки другого сезону кращого романтичного реаліті країни - "Холостячка". Цієї осені шукатиме свою любов у проекті співачка Злата Огневич. Злата зізналася, що підкорити її можна романтикою і драйвом. Її приваблюють впевнені чоловіки, які не бояться своїх емоцій", - повідомили на сторінці шоу.

Автори аккаунта додали, що другий сезон шоу буде феєричним і незабутнім, тому що над проектом працює найкраща команда країни.

"Упевнений, зовсім скоро Україна стане свідком нової історії кохання", - заявив беззмінний телеведучий шоу Григорій Решетник.

У коментарях думка з приводу шоу розділилися.

"Вибачте, але сезон з @misha.k.ua не переплюне ніяка Злата", "Якщо Злата погодиться піти на побачення з чоловіком, поза проектом, то я готовий її запросити", «Чекаємо з нетерпінням», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що "Холостячка" Огневич в розкішній білій сукні з'явилася в несподіваному місці:"хочеться скоріше втекти".

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