Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи вразила формами, прикрившись руками
Популярна модель уперше стала мамою в березні цього року, передає Politeka.net. Зараз зірка активно розвиває свою кар'єру.
У новому пості в Instagram Ратаковськи опублікувала кадри своєї свіжої фотосесії. Красуня постала без білизни, прикриваючи форми руками в довгих рукавичках. Завершили настільки цікавий образ великі аксесуари на шиї і у вухах.
Моделі зробили ніжний макіяж з рожевими тінями і блиском на пухких губах. Емілі дивилася в камеру, коли їй поправляли зачіску.
На іншому фото артистка продемонструвала струнку фігуру в боді. Фотограф показав "шовкове" стегно знаменитості.
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"Вівторок, що настає ", - написала модель.
Публікація швидко зібрала понад 400 тисяч лайків і багато коментарів.
"🤎 ВАУ", "одержимість», «приголомшлива», «НАМ потрібно це побачити", " абсолютна легенда !! 💪 🏻 » , «У мене сьогодні день народження😝», «ви можете тримати вашу дитину як хочете», » Мені сьогодні сумно "," Для мене ти завжди будеш жінкою, яка не вміє тримати дитину на руках", "Я стежу за всіма прямо зараз :)", "Я так тебе люблю 🥺❤️❤️", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Емілі Ратаковськи дотримується збалансованого меню, в якому є все: білки, вуглеводи і жири. Зірка не буде сидіти над тарілкою звичайного салату.
Крім цього, модель ретельно стежить за водним балансом.
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