Знаменита американська модель, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян захопила фігурою в бікіні
Знаменита фотомодель, власниця власної марки білизни і зірка реаліті вміє дивувати фото в Instagram. Оскільки заради своєї відмінної форми Кім постійно працює над собою, не помітити, її фігуру просто неможливо.
На нових кадрах зірка постала в улюбленому тілесного кольору бікіні без принтів і прикрас. Причому Кім показала не тільки тонку талію і пишні стегна, але і чисте обличчя без макіяжу. Зірці вдається без макіяжу виглядати краще, ніж з ним. Причому захоплює Кім чистим обличчям і сяючою шкірою.
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"Зачарований Острів 🏝 » - пише Кім під фото.
Фанати поспішили відреагувати на спекотні кадри з пляжу: "приголомшлива жінка; це дуже гаряче🔥; Ух ти! Дамочка, ви зовсім на себе не схожі; я в захваті від цього виду; мені дуже подобається, як ти молодієш швидко🔥; чудово; мені здається, це прекрасно; можна таке забути?».
Раніше Кім змогла продемонструвати свою фігуру, якої домоглася завдяки пластичним операціям, і яка сама по собі встигла стати культовою.
При цьому позувала Кардашьян зовсім не на пляжі або біля басейну: модель стояла на тенісному корті з ракеткою і м'ячиком в руках. Погода також виявилася не найсприятливішою для купальника: небо було повністю затягнуте хмарами, через які зовсім не проглядалося Сонце.
Нагадавши, майже "холостячка" Кардашьян насилу вмістила свої знамениті принади в рожеве боді:"Королева".
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян підкорила сміливим образом в маленькому бікіні:"суцільна спокуса".
Також Politeka писала, що Кардашьян в "магічному" корсеті і з покрученим манікюром здивувала перетворенням після розлучення: фото.