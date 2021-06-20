Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Світлана Ходченкова стала відомою українському глядачеві актрисою завдяки проектам"Квартал 95". Красуня також активно веде Instagram, де ділиться цікавими образами, радуючи фанатів.

Цього разу Світлана опублікувала фото, на якому позувала в кофті, окулярах, а на голові був рушник. На тлі можна побачити чоловіка, який був практично розмитий. Як можна зрозуміти, цей образ дівчина використовувала для вистави "історія кохання".

"Твоя гра", - лаконічно підписала Світлана фотографію.

Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ох яка ... дощова погода!", "Який у вас профіль! Естетика! Ви, звичайно, неймовірні", " прекрасний спектакль!!! Ціле море емоцій. Коли болять щоки від сміху", " Ваш спектакль просто бомба. Були вчора. Просто супер","були сьогодні на виставі, ви неймовірна актриса".

Повідомлялося, що зірка фільмів «Квартал 95», відома актриса Світлана Ходченкова підкорила яскравим чином.

На свіжому фото вона позувала в казковій жовтій сукні, яка підкреслила її ідеальну фігуру. Внизу плаття утворювало неймовірний вигляд завдяки пишній спідниці.

"З Мілана з любов'ю...", - підписала фото актриса.

Нагадаємо, зірка фільмів "Квартал 95" захопила своєю витонченістю на чорно-білому фото

А ще Politeka писала, що зірка фільмів "Квартал 95" захопила своєю витонченістю на чорно-білому фото

Також Politeka повідомляла, що зірка фільмів "Квартал 95" у фіолетових тонах показала нову себе



