Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в українському образі
Як пише Politeka.net, Нікітіна стала відомою українцям завдяки своїм виступам у"Жіночому кварталі". Красуня також обожнює спорт і заняття у пілона. Не забуває Катерина і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами цікавим контентом.
На новому фото Катя позувала у вишиванці та кросівках. Красуня гуляла в поле, зробивши кілька фотографій для публікації.
"Не змогла вибрати одне фото.
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Допомагай, яка краще?",- написала Нікітіна під фото.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Яка класна", " красуня. Ну як в таку не закохатися", " Ой, гарненька. Катюшка", " Яскрава красуня на тлі Державного Прапора. Молодець", " Катя. Ти прекрасна у всіх образах".
Повідомлялося, що зірка "жіночого кварталу" Катерина Нікітіна насолоджується своєю славою.
У своєму новому пості Нікітіна похвалилася шикарними букетами, які їй подарували шанувальники. Днями відгриміло відразу два концерти"жіночого кварталу". Мабуть, глядачам дуже сподобався виступ Каті.
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