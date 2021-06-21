Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковски влаштувала спокусливу прогулянку на пляжі

Після народження сина всього за два місяці Емілі прийшла у форму і розбурхала видом на прогулянці, виблискуючи плоским животом і ідеальними формами без целюліту на заздрість всім жінкам. Шанувальники були вражені побаченим, адже Ратаковскі виглядала так, ніби і не народжувала.

Після цього на пляжі на свій день народження Емілі блиснула фігурою ще раз, позбавляючи хейтерів можливості звинуватити її в зловживанні фотошопом. Шанувальники підтримали красуню і опублікували серію її останніх кадрів, також зроблених нещодавно під час прогулянки на узбережжя.

Ратаковскі нічого не приховувала і отримала багато різних коментарів:

"Мені подобається це наполовину, а далі заздрю; мені теж подобається частково, я дивуюся витримці; худа і апетитна Емілі; поруч з нею я буду як Гоблін; може пора зупинитися? Це жарко; Ем ... Вибачте, але, можливо, у вас купальник дитячого розміру😂; це коли вона зніме костюм буде виглядати як зебра».

Також в Instagram Ратаковскі опублікувала кадри своєї свіжої фотосесії. Красуня постала без білизни, прикриваючи форми руками в довгих рукавичках. Завершили настільки цікавий образ великі аксесуари на шиї і у вухах.

Моделі зробили ніжний макіяж з рожевими тінями і блиском на пухких губах. Емілі дивилася в камеру, коли їй поправляли зачіску.

На іншому фото артистка продемонструвала струнку фігуру в боді. Фотограф показав "шовкове" стегно знаменитості.

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