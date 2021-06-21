Як довго в Україні затримається спека

Погода в Україні 21 червня буде аномально спекотною практично у всіх регіонах

Як передає Politeka.net, після тривалих злив в Україну нарешті прийшла сильна спека. Правда, такі температурні перепади не всім припадуть до смаку, адже стовпчики термометра в окремих регіонах прогріються до 34 градусів.

Найспекотніше буде на Сході України. Там температура підніметься до некомфортних 32-34 градусів. Дощів не буде, тому спеку буде переносити ще важче.

Сильна спека також очікується в центральних регіонах. Там буде 29-32 градуси. Найспекотніше буде в Києві. У столиці температура підніметься до 30-32 градусів. Опадів не передбачається.

У південних регіонах нарешті перестануть йти дощі. Температура трохи підніметься до 27-31 градуса. Погода дасть українцям можливість насолодитися пляжним відпочинком.

На Заході теж буде спекотно, але три області від нестерпної спеки врятують дощі. Згідно з прогнозом, дощі очікуються у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Температура в цих регіонах триматиметься в районі 27-29 градусів. В інших західних областях стовпчики термометра прогріються до 29-31 градуса.

Відзначимо, що в найближчий тиждень в Україні буде триматися сильна спека.

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