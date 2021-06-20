Український телеведучий Володимир Остапчук вирішив нагадати українцям про скандал, який не так давно розгорівся між Тіною Кароль і Ольгою Поляковою
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Володимир вирішив пожартувати над Поляковою, разом з якою працював на корпоративі. Він зняв зірку, коли та сиділа за лаштунками і дивилася в телефон. На тлі грала пісня Тіни Кароль.
"Олечка, а хто це там грає? Твоя улюблена артистка Тіна Кароль", - звернувся до співачки Остапчук і став чекати її реакції.
"Так, це правда... Ну що? Це правда", - відповіла Ольга.
Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"
Мама Сердючки здивувала рідкісним фото з чоловіком і красунею донькою: «Так схожа на...»
Українець загинув, потрапивши в "пастку" через тварин, подробиці трагедії: "Залишилося дев'ять дітей..."
Дорофєєва в прозорих лосинах і топі напросилася на компліменти: "Це, напевно, один з найбільш..."
Людей зносило з ніг, а дерева виривало з корінням: стихія накрила Донецьк слідом за Кримом, кадри
Телеведучий продовжив її знімати, в результаті чого Полякова не стрималася і посміхнулася. Варто відзначити, що співачка була одягнена в неймовірно красиву сукню.
Нагадаємо, що скандал між артистками розгорівся після того, як в ефірі шоу «Маска» Полякова назвала Тіну Кароль «головною плакальницею на похоронах». Тіна використала цей випад в свою сторону для гучної прем'єри свого нового кліпу "Скандал".
Раніше ми писали, що Оля Полякова з'явилася на зйомках в компанії колеги Даші Астаф'євої. Артистки з'явилися разом в гримерці, показуючи, як добре вони ладнають. Ольга позувала в білому вбранні, а Астаф'єва – в чорному.
Нагадаємо, що Остапчук на відпочинку обзавівся симпатичною крихіткою, дружина не проти:"звуть Дуня".
Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука застрибнула на руки до чоловіка і здивувала зізнанням: "а ми вже вирішили...".
Також Politeka писала, що дружина Остапчука в кислотному бікіні показала, чим підкорила відомого ведучого: кадр без фільтрів.