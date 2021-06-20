Український телеведучий Володимир Остапчук вирішив нагадати українцям про скандал, який не так давно розгорівся між Тіною Кароль і Ольгою Поляковою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Володимир вирішив пожартувати над Поляковою, разом з якою працював на корпоративі. Він зняв зірку, коли та сиділа за лаштунками і дивилася в телефон. На тлі грала пісня Тіни Кароль.

"Олечка, а хто це там грає? Твоя улюблена артистка Тіна Кароль", - звернувся до співачки Остапчук і став чекати її реакції.

"Так, це правда... Ну що? Це правда", - відповіла Ольга.

Телеведучий продовжив її знімати, в результаті чого Полякова не стрималася і посміхнулася. Варто відзначити, що співачка була одягнена в неймовірно красиву сукню.

Нагадаємо, що скандал між артистками розгорівся після того, як в ефірі шоу «Маска» Полякова назвала Тіну Кароль «головною плакальницею на похоронах». Тіна використала цей випад в свою сторону для гучної прем'єри свого нового кліпу "Скандал".

Раніше ми писали, що Оля Полякова з'явилася на зйомках в компанії колеги Даші Астаф'євої. Артистки з'явилися разом в гримерці, показуючи, як добре вони ладнають. Ольга позувала в білому вбранні, а Астаф'єва – в чорному.

Нагадаємо, що Остапчук на відпочинку обзавівся симпатичною крихіткою, дружина не проти:"звуть Дуня".

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука застрибнула на руки до чоловіка і здивувала зізнанням: "а ми вже вирішили...".

Також Politeka писала, що дружина Остапчука в кислотному бікіні показала, чим підкорила відомого ведучого: кадр без фільтрів.