Відома українська співачка та переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2004" Руслана Лижичко вразила своєю фігурою

48-річна артистка поділилась літніми кадрами на своїй сторінці в Інстаграм, передає Politeka.net.

«Місце, де зустрічаються Дунай і Чорне Море. Місце, де відчуваєш єдиний біт з природою. Сьогодні день Сонцестояння - день, коли у нашій півкулі найбільше сонця. І я сьогодні у місці, де найбільше сонця в Україні - сонячній Бесарабії, яку ще називають «українська Каліфорнія»», - написала співачка.

Руслана позувала в міні шортах на чорному топі на катері. Вбрання дало змогу роздивитися рельєфну фігуру співачки. Її фізична форма дійсно вражає.

Користувачі Мережі не могли стримати емоцій.

«Термінатор Руслана», «Ви - крутелик 🔥🔥 захоплююся», «Природа і ти», «Суперська фізична форма», «Круто виглядаєте», - написали в коментарях.

Зазначимо, секретом своєї краси Руслана називає чоловіка.

«Мене в житті цікавить лише один чоловік, і він завжди поряд зі мною. У цьому і є головний секрет моєї краси», - говорила артистка раніше.

Зазначимо, з 1995 року Руслана одружена з продюсером Олександром Ксенофонтовим.

Нагадаємо, Руслана показала, якою була під час весілля, рідкісне фото: "25 років пролетіли, як мить"

Як повідомляла Politeka, співачка Руслана не оцінила ідею українізації країни.

Також Politeka писала, що Руслана назвала справжніх предків українців:"залишок СРСР".