Знаменита американська модель і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян продемонструвала свою вражаючу фігуру в стильному боді

Як пише Politeka.net, 40-річна зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Кім набула популярності завдяки участі у відомому реаліті-шоу, головними героями якого стали вона і її сестри.

Однак зараз красуня заробляє не тільки зйомками. Так, у Кім є власний парфумерний і косметично бренд, а також фірма, яка займається випуском коригуючого нижньої білизни. Його Кардашьян і показала в своєму новому пості.

Так, зірка поділилася гіфкою, на якій вона позує в одному зі своїх фірмових боді. Наряд тілесного кольору з глибоким декольте ідеально облягає фігуру красуні, дозволяючи їй продемонструвати свої вигини. Образ Кім доповнив виразний макіяж зі смокі-айз.

Шанувальники прийшли в захват від образу моделі.

"Чудова!", "Вогонь", "Королева", "фігура, яку я хочу", "я тільки зрозуміла, як добре ти виглядаєш", "Красива жінка", "смачна", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кім показала фігуру в купальнику-бікіні тілесного відтінку з ліфом без лямок і трусами з високою посадкою.

При цьому позувала Кардашьян зовсім не на пляжі або біля басейну: модель стояла на тенісному корті з ракеткою і м'ячиком в руках.

Нагадаємо, Кім Кардашьян зачарувала зухвалим образом в міні-бікіні: "Дамочка, ви зовсім....".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в бікіні без лямок показала "спеку" на тенісному корті: "Гаряча дитинко".

Також Politeka писала, що майже "холостячка" Кардашьян насилу вмістила свої знамениті принади в рожеве боді: "Королева".