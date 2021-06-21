Українська ведуча Алла Мазур розповіла про актуальну проблему дистанційного навчання

Як відомо, минулого року журналістка і ведуча ТСН Тижня на каналі «1+1» поборола рак, після чого повернулася до роботи. Мазур виховує 13-річного сина Артема, який, як і багато українських школярів, через коронавірус зіткнувся з необхідністю переходу на дистанційне навчання.

"Гарантій, що школа восени не почнеться знову онлайн - ніхто не дає. Тому я знову моніторю ринок віддалених освітніх послуг - маючи вже невеликий досвід", - розповіла ведуча.

Вона зазначила, що цей досвід виявився не найбільш позитивним. Так, у вересні минулого року син Мазур почав навчання в одній з популярних в Україні дистанційних шкіл.

"Але протрималися ми тільки місяць: поки я не побачила, що перевірка реальних знань там кульгає", - поскаржилася ведуча.

Вона пояснила, що знання школярів тестували простою системою питань з трьома варіантами відповіді, тому завершити урок можна було просто вгадавши правильний варіант.

"В результаті ми таки повернулися в звичну сина школу. І далі Артем навчався вже разом зі своїм рідним класом. І онлайн також - коли оголошували карантин", - розповіла Мазур.

Цей пост вона супроводила своїм знімком зі студії новин. На ньому ведуча позує в елегантному жакеті кольору слонової кістки.

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