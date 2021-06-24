Відома модель Емілі Ратаковски у новій зйомці з дизайнерською білизною виглядала просто дивовижно

Схудла зірка швидко повернулася до зйомок після народження сина і знову підкорює фотографів своїми формами. Цього разу Емілі взяла участь у рекламній зйомці з дизайнерською білизною від популярного дизайнера.

Причому з одягу Емілі одягла тільки маленьку білизну з принтом у велику квітку і такі ж за стилем рукавички, якими після прикрила бюст.

Навіть так кадри вийшли вельми відкритими і пікантними, хоча саму молоду маму це не бентежить. Ратаковскі пишається своїми формами, а тому завжди намагається показати, наскільки вона струнка на показах і на зйомках.

"Ніколи не бачив більш ідеального відбитка. ❤ ️ ; Все, що вам потрібно 🌸; Боже, я люблю їх усіх 🌸; Мега шикарна красуня, вау!!!; неможливо відірватися від такої; нарешті щось цікаве😇; о, найцікавіше майже приховано😮; як я можу тебе віддячити? 💞 ; тьху така красива навіть після того, як народила дитину; що саме ви даєте світу? Ти як кардашьян", - відповідають в мережі.

Відзначимо, Емілі після оголошення вагітності часто показувала фігуру і насолоджувалася цим періодом. Після народження сина Ратаковскі два місяці не з'являлася на публіці і приховувала фігуру, одягала тільки вільні наряди і уникала уваги преси. А вже через 2,5 місяці Емілі вразила зовнішністю.

Справа в тому, що Емілі без сорому продемонструвала фігуру в найсміливіших і пікантних нарядах вже на своєму дні народження. При цьому навіть без фотошопу плоский живіт зірки викликав лише здивування фанатів. Вчора ввечері супермодель знову вразила.

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