Чемпіонка світу та України з танців Олена Шоптенко розповіла про своє тріумфальне повернення на шоу «Танці з зірками»

Свого часу Олена стала переможницею самого першого сезону полюбився українцям танцювального шоу. Тоді вона виступала в парі з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським. Після цього вона ще кілька разів виступала в ролі партнерки для зіркових учасників. Як стало відомо напередодні виходу нового сезону, Шоптенко знову повернеться на шоу, проте вже в новій ролі. Про це повідомляється на сторінці телеканалу «1+1» в Instagram, пише Politeka.net.

"Олена Шоптенко стане головним хореографом "Танців з зірками" на 1+1. А відома хореограф і режисер-постановник Олена Коляденко виступить в ролі креативного продюсера головного розважального шоу. Творці шоу запевняють, що такого свята краси і бального танцю глядачі ще не бачили", - йдеться в публікації.

Сама Шоптенко прокоментувала своє повернення в прямому ефірі програми "Твій день". Вона пообіцяла порадувати українців цікавими сюрпризами в новому сезоні проекту.

"Мені дуже приємно працювати разом з Оленою Коляденко в ролі режисера-постановника - це нереальний досвід, професійне зростання в тому числі. Я можу сказати, що в новому сезоні ми готуємо багато цікавих сюрпризів для глядачів. Наприклад, на паркет вийде багато нових талановитих танцівників, які вразять всю країну", - підкреслила танцівниця.

Судячи з коментарів українців, вони задоволені рішенням творців шоу повернути на проект Олену Шоптенко.

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