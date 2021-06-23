Голлівудська актриса Анджеліна Джолі вирушила в Західноафриканську державу Буркіна-Фасо як посол доброї волі ООН

Довгі роки знаменита актриса веде благодійну діяльність в якості посла доброї волі ООН, тому зірка нерідко відвідує різні країни в рамках спеціальних поїздок. Цього разу, вперше за довгий час, Джолі з'явилася перед камерами під час поїздки в Західноафриканську державу Буркіна-Фасо.

Як можна помітити на фото, які масово публікують на фан-акаунтах, актриса також виступила перед місцевими жителями. Сам спеціальний візит знаменитості був приурочений до Всесвітнього дня біженців. На фото видно, що присутніх Джолі вшанувала в хустці і скромному образі.

"Правда полягає в тому, що ми не робимо і половини того, що повинні робити, щоб знайти рішення, що дозволяють біженцям повернутися додому. Ми також мало робимо для того, щоб підтримати приймаючі країни, такі як Буркіна-Фасо» - розповідала в промові Джолі.

Такі звернення для актриси також не в новинку, адже зірка займається благодійністю не перший рік. Протягом 20 років актриса відзначає Всесвітній день біженців в різних країнах, тому в мережі шанувальники були захоплені вчинком актриси.

Раніше численні шанувальники, крім яскравого образу з портретом співачки, як завжди відзначили і її нестаріючий зовнішній вигляд. Вони відзначили молодість і красу актриси, яка вкотре довела, що виглядає розкішно не тільки на фото в глянцевих журналах, а й у реальному житті.

До слова, Анджеліна на фото дійсно виглядає неймовірно молодо, стильно і свіжо.

"Чудово ... найкрасивіша жінка, яку я коли - небудь зустрічала", "яка жінка", "прекрасна жінка красива", "я вважаю, що це дуже природна і доросла жінка", "Привіт найчарівнішому і милому", "чудова прекрасна принцеса, моє серце", - пишуть шанувальники Джолі.

Нагадавши, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.

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