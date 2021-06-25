Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи згадала, що було рік тому

Зірка побудувала успішну кар'єру моделі, ставши відомою у всьому світі, передає Politeka.net. Зараз на сторінку артистки підписані 27,8 мільйона користувачів мережі.

Емілі в своєму акаунті ділиться потаємним, а також публікує фото в найцікавіших образах. Цього разу красуня вирішила згадати, що було рік тому.

У новому кадрі модель позувала з білим волоссям. Макіяж підкреслив "хижий" погляд Емілі.

"Пам'ятаєте, коли я була блондинкою завдяки моїй родині...? Пройшов цілий рік! Якщо ви думаєте про те, щоб стати блондинкою на літо, я рекомендую #blondabsolu #Kerastase #YouDareWeCare", - написала Ратаковськи.

Публікація за 14 годин зібрала понад 200 тисяч лайків і багато коментарів.

"⚘ 🦋 🎀 🥰 🥰 🥰 🥰 🥰Вау, така красива 🔥😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥😘😘😘😘😘🌻🎀🦋⚘", "О, така красива", "Культова", "❤️Богиня❤️", " Ем, я тільки сьогодні дивилася ті фотографії, мені подобається ця зачіска і колір, і, звичайно ж, ти завжди приголомшливо виглядаєш @emrata🔥❤️", "Мадам, будь ласка, не будь такою красивою", "чудова😍 😍 😍", "ви більше потрібні спільноті брюнеток", "мені дуже подобається цей стиль. 😍 👏 ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо за цей рік Емілі Ратаковськи вперше стала мамою. Зірка народила сина 8 березня, назвавши його Сильвестром Аполлоном Бером.

Відомо, що Емілі одружена з актором Себастьяном Беар-Макклардом.

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