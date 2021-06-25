52-річна актриса Дженніфер Еністон зізналася, які стосунки пов'язують її з 57-річним колишнім чоловіком Бредом Піттом

Чутки про їх возз'єднання, які і так не вщухали останнім часом були підігріті новим проектом - Еністон і Пітт зустрілися онлайн під час благодійних читань сценарію старої популярної комедії "Безтурботні часи в "Ріджмонт Хай".

Дженніфер Еністон вирішила розкрити карти про стосунки з екс-чоловіком на шоу Говарда Стерна, куди прийшла разом з колегами по серіалу "Друзі": Кортні Кокс і Лізою Кудроу. Про це писати CNN.

"Ми з Бредом друзі. Ми спілкуємося. І читати той сценарій було дуже весело. У нашій дружбі немає нічого дивного але розумію, що багато хто хотів побачити щось інше", - зазначила актриса.

Раніше актриса зізналася, що поки не збирається знову виходити заміж.

"Це не стоїть у мене на порядку денному. Але я зацікавлена в тому, щоб знайти чудового партнера і просто насолоджуватися життям і весело проводити один з одним час», - розповіла актриса

Нагадаємо, Еністон і Пітт були одружені з 2000 по 2005 рік. Від неї він пішов до Анджеліни Джолі, з якою закрутив роман на зйомках бойовика "Містер і місіс Сміт".

У 2015 році Еністон вийшла заміж за актора Джастіна Теру, але вони розлучилися в 2018 році майже семи років спільного життя.

Нагадаємо, що Еністон і Пітт возз'єдналися і влаштували спекотні ігри на камеру: "Бред, ти дуже спокусливий і...".

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