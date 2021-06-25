Як повідомляє Politeka.net, днями російському поп-королю Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд в Україну через його загрозу нацбезпеці країни. У відповідь на це артист записав відеозвернення в Instagram до своїх українських шанувальників, заявивши, що він досі Народний артист України і навіть заспівавши українську пісню. Тепер же у своєму мікроблозі Кіркоров показав фото з одіозною українською співачкою Ані Лорак, яка довгий час будує кар'єру в Росії.
Схоже, артисти зустрілися на російському фестивалі "Жара", де і було зроблено спільне фото. На знімку Кіркоров в епатажному вбранні розкарячував посеред довгого коридору, трохи схилившись над Кароліною. Сама Ані Лорак позує на знімку в облягаючому світлій сукні до п'ят, її волосся акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж і мила посмішка.
У підписі до кадру з Лорак і знімками з іншими російськими артистами Кіркоров написав: "ЖАРА і мої гарячі друзі! День перший: відкриття".
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Нагадаємо, Кіркоров викликався після заборони в'їзду в Україну: "Вони своєю дурістю допомагають мені..."
Також Politeka писала, Кіркорова заборонили в Україні, в країну шлях закритий: "Загроза нацбезпеці".