Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл згадала важку дату

Модель завоювала велику популярність у всьому світі, пише Politeka.net. Зірка зараз активно веде свою сторінку в Instagram, на яку вже підписалися 10,7 тисяч користувачів мережі.

У своєму акаунті модель ділиться кадрами нових зйомок, а також згадує минулі часи, ділячись - архівними. Цього разу Наомі опублікувала фото, де вона зовсім молода і обіймається з поп-королем Майклом Джексоном.

Супермодель розповіла про трагедію, яка сталася 25 червня 2009 року, коли співак помер.

"У цей день 12 років тому я ніколи не забуду глибоку печаль, що охопила всіх нас... світ... Поп-король. Майкл, я ніколи не забуду нашу дружбу... Ти назавжди залишишся в моєму серці і в наших серцях. Іншого # КОРОЛЯ Ніколи не буде", - написала зірка.

За шість годин публікація зібрала понад 300 тисяч лайків і багато коментарів.

"Майкл назавжди», «Люби його завжди😍», «нехай його душа буде відпочивати з миром😢», « Король», "😢 😢 😢 він був дійсно приголомшливим", "Лети з миром", "назавжди", "легендарний", "чорт, ти тоді добре виглядала", "один король на віки вічні", " ніколи не забуду🖤", - написали користувачі Мережі.

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