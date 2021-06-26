Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл згадала важку дату
Модель завоювала велику популярність у всьому світі, пише Politeka.net. Зірка зараз активно веде свою сторінку в Instagram, на яку вже підписалися 10,7 тисяч користувачів мережі.
У своєму акаунті модель ділиться кадрами нових зйомок, а також згадує минулі часи, ділячись - архівними. Цього разу Наомі опублікувала фото, де вона зовсім молода і обіймається з поп-королем Майклом Джексоном.
Супермодель розповіла про трагедію, яка сталася 25 червня 2009 року, коли співак помер.
"У цей день 12 років тому я ніколи не забуду глибоку печаль, що охопила всіх нас... світ... Поп-король. Майкл, я ніколи не забуду нашу дружбу... Ти назавжди залишишся в моєму серці і в наших серцях. Іншого # КОРОЛЯ Ніколи не буде", - написала зірка.
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За шість годин публікація зібрала понад 300 тисяч лайків і багато коментарів.
"Майкл назавжди», «Люби його завжди😍», «нехай його душа буде відпочивати з миром😢», « Король», "😢 😢 😢 він був дійсно приголомшливим", "Лети з миром", "назавжди", "легендарний", "чорт, ти тоді добре виглядала", "один король на віки вічні", " ніколи не забуду🖤", - написали користувачі Мережі.
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