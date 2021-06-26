Популярна модель, співачка, екс-солістка групи NikitA Даша Астаф'єва вирішила показати, як худне в спортзалі

Показуючи своє життя і будні в Instagram, зірка також нерідко ділиться секретами стрункості, про які у неї постійно запитують. Цього разу Даша поділилася серією кадрів з прикладами вправ, які допомагають «прогнати їй боки, які постійно повертаються».

За словами артистки, вона так готується до моря: "тренування складне, мотивуюся думками про море. Бажано з цукерок і желейних ведмедиків, які я буду загрібати ось приблизно такими рухами».

В цілому, позуючи в чорному комбінезоні і з зав'язаним волоссям Даша також показала, як працює для розвитку різних груп м'язів і поділилася комбінацією занять, що допомагають привести в порядок стегна.

По завершенню тренування Астаф'єва згадала і свого тренера: "ми зробили все, що могли. Дякую Богданчику, за терпіння і мудрість тренера. Кожне тренування як свято і навіть похмілля приємне».

Нагадаємо, що Астаф'єва підкорила формами в ретро-купальнику, піднявшись на скелі: «Русалки існують».

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва втиснула пружні принади у вузький купальник, завороживши красою:"Жіноча сила".

Також Politeka писала, що Астаф'єва без одягу ледь прикрила розкішні форми сухими гілочками:"Побільше б таких фото".