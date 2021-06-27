Спека в Україні нарешті спаде, а українці зможуть перепочити від палючих променів сонця
Як повідомляє Politeka.net, на сайті Укргідрометцентру з'явився свіжий прогноз, згідно з яким по всій території України в неділю пройдуть грозові дощі. Опади принесуть з собою падіння температури, яка опуститься до комфортних 25-26 градусів. Правда, в деяких областях спека буде триматися до останнього.
Прохолодніше за все буде в західних регіонах. Там температура повітря опуститься до 24-27 градусів. Найспекотніше традиційно буде в Закарпатській області, де очікується 26-28 градусів.
На півдні в неділю буде спекотно, незважаючи на опади. Температура коливатиметься в межах 28-31 градуса.
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У центральних областях 27 червня буде комфортна температура в районі 26-29 градусів. Такий же температурний режим очікується в східних регіонах, крім Донецької та Луганської областей, де очікується 29-32 градуси.
Згідно з прогнозом, найближчим часом в Україні дощі будуть змінюватися спекою, а після знову повертатися. Погода буде спекотною і непередбачуваною.
Варто відзначити, що в Україні в зв'язку з погодними умовами було оголошено штормове попередження. 27 червня негода може наробити лиха на Заході, Півдні і Півночі країни.
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